SON DAKİKA
Gündem Güllü cinayetinde kan donduran ses kaydı! "Dayanamıyorum artık itiraf edeceğim"
Gündem

Güllü cinayetinde kan donduran ses kaydı! "Dayanamıyorum artık itiraf edeceğim"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Güllü cinayetinde kan donduran ses kaydı! "Dayanamıyorum artık itiraf edeceğim"

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın kaza değil vahşi bir cinayet olduğunu destekleyen dehşet verici delillere ulaşıldı.

Savcılığın ilk günden itibaren cinayet şüphesiyle takip ettiği dosyada, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun teknik takibe takıldığı ortaya çıktı.

 

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümü, savcılık tarafından ilk günden itibaren cinayet olarak değerlendirildi. Soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu teknik ve fiziki takibe alındı. Dosyaya eklenen bir ses kaydında “itiraf edeceğim” ifadesi yer aldı. Bilirkişi raporu, Güllü’nün pencereden itilerek düşürüldüğünü ortaya koyarken, soruşturma sürüyor.

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın, olayı ilk günden itibaren “cinayet” olarak değerlendirdiği ve şüphelilerin her adımının takip edildiği ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yeni bir ses kaydı da eklendi.

 

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, olay günü Güllü’nün yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında daha fazla somut delil elde edebilmek amacıyla teknik ve fiziki takip yürüttüğü öğrenildi.

“Ben dayanamıyorum artık, itiraf edeceğim”

Soruşturma dosyasına giren ses kaydında, Sultan Nur Ulu’nun yaptığı bir telefon görüşmesinde “Ben dayanamıyorum artık, itiraf edeceğim” ifadelerini kullandığı belirlendi. Söz konusu kaydın, dosyadaki önemli deliller arasında yer aldığı bildirildi.

 

Bu süreçte Tuğyan’ın ifadelerinde çelişkiler bulunduğu belirtilirken, bilirkişi raporunda çarpıcı tespitlere yer verildi. Rapora göre, Güllü’nün pencereden dışarı baktığı sırada kızı Tuğyan tarafından bacaklarından tutulup aşağı atıldığı değerlendirildi. Otopsi raporunda ise şarkıcının sol baldırında tespit edilen morluğun, itilme sırasında pencere pervazına çarpması sonucu oluştuğu kaydedildi. Boğuşma izine rastlanmadığı da raporda yer aldı.

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

