  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok Kimler kimlerle beraber! Siyonist Başbakan Epstein'in müdavimi çıktı Pet şişeyi açamayan da çatalın çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti Şikayetin suyunu çıkardık Çalıp çırptığınız paralara bakın Bill Gates'ten Epstein iddialarına sert yalanlama! "Asılsız ve saçma" diyerek reddetti Karar’dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar? Kölelik sözleşmesini imzalamayanlar kovuldu! Ağaç A.Ş.’de kıyım var
Gündem Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor?
Gündem

Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor?

Türkiye’nin birlik ve beraberliğine kasteden odaklarla aynı masaya oturan CHP, "Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı" adı altında ne idüğü belirsiz bir gizli oturuma imza attı. Basına ve millete kapalı gerçekleştirilen bu toplantı, "Halkçı" maskesi takan CHP’nin, aslında kimlerin suflesiyle hareket ettiğini bir kez daha sorgulattı.

Sözde barış ve demokrasi vaadiyle yola çıkan CHP yönetimi, konferansın kapılarını basına kapatarak adeta bir "sır odası" kurdu.

 

Kapalı kapılar ardında hangi "sözler" veriliyor?

Milletin gözünden kaçırılan bu oturumda; bölücü çevrelerin temsilcileriyle hangi tavizlerin konuşulduğu, Türkiye’nin üniter yapısına dair hangi kirli pazarlıkların yürütüldüğü merak konusu oldu. CHP’nin bu "gizlilik" kararı, "Halkın duymasını istemedikleri bir ihanet ajandası mı var?" sorularını da beraberinde getirdi.

 

Ümit Özdağ yine rol çalma peşinde: Kendisi çok mu şeffaf?

Öte yandan, her fırsatta olduğu gibi bu karmaşadan da kendine siyasi rant devşirmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan tepki göstererek şov yapmaya kalkıştı. ZP lideri Özdağ, CHP’yi eleştirirken AK PARTİ ve MHP’yi de aynı kefeye koyma hadsizliğinde bulunarak asıl niyetini ortaya koydu.

 

Yıllardır milliyetçilik maskesi altında fitne siyaseti yürüten, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak kaos peşinde koşan Özdağ’ın, CHP’nin gizli kapaklı işlerini eleştirmesi tam bir "tencere dibin kara, seninki benden kara" hikayesine dönüştü.

 

Millete yabancı, gizli ajandalara aşina!

Aziz milletimiz, Meclis çatısı altında veya otel salonlarında kurulan bu nevi "kapalı" tezgahları çok iyi biliyor. CHP’nin kimlerle kol kola girdiğini, Özdağ’ın ise bu süreçte nasıl "stepne" görevi gördüğünü ferasetiyle takip ediyor.

Karar’dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar?
Karar’dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar?

Gündem

Karar’dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar?

Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"
Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"

Gündem

Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"

Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar
Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar

Gündem

Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nurettin

CHP denen Siyonistlerin Aparatlari bir an once kapatilsin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23