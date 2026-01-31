Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor?

Sözde barış ve demokrasi vaadiyle yola çıkan CHP yönetimi, konferansın kapılarını basına kapatarak adeta bir "sır odası" kurdu.

Kapalı kapılar ardında hangi "sözler" veriliyor?

Milletin gözünden kaçırılan bu oturumda; bölücü çevrelerin temsilcileriyle hangi tavizlerin konuşulduğu, Türkiye’nin üniter yapısına dair hangi kirli pazarlıkların yürütüldüğü merak konusu oldu. CHP’nin bu "gizlilik" kararı, "Halkın duymasını istemedikleri bir ihanet ajandası mı var?" sorularını da beraberinde getirdi.

Ümit Özdağ yine rol çalma peşinde: Kendisi çok mu şeffaf?

Öte yandan, her fırsatta olduğu gibi bu karmaşadan da kendine siyasi rant devşirmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan tepki göstererek şov yapmaya kalkıştı. ZP lideri Özdağ, CHP’yi eleştirirken AK PARTİ ve MHP’yi de aynı kefeye koyma hadsizliğinde bulunarak asıl niyetini ortaya koydu.

Yıllardır milliyetçilik maskesi altında fitne siyaseti yürüten, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak kaos peşinde koşan Özdağ’ın, CHP’nin gizli kapaklı işlerini eleştirmesi tam bir "tencere dibin kara, seninki benden kara" hikayesine dönüştü.

Millete yabancı, gizli ajandalara aşina!

Aziz milletimiz, Meclis çatısı altında veya otel salonlarında kurulan bu nevi "kapalı" tezgahları çok iyi biliyor. CHP’nin kimlerle kol kola girdiğini, Özdağ’ın ise bu süreçte nasıl "stepne" görevi gördüğünü ferasetiyle takip ediyor.