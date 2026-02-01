Kırıkkale’de mahalle ortasında "mühimmat" alarmı: Çocukların elinden 11 top mermisi alındı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak’ta farklı bir soruşturma için çalışma yürüttükleri sırada inanılmaz bir olayla karşılaştı. Polisler, bir evin bahçesinde oyun oynayan çocukların ellerindeki cisimlerin askeri mühimmat olduğunu fark ederek duruma anında müdahale etti. Çocuklar hızla bölgeden uzaklaştırılırken, bahçe güvenlik kordonuna alındı.

BOMBA UZMANLARI SEVK EDİLDİ

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, bahçede bulunan 11 adet cismin askeri top mermisi olduğunu tespit etti. Mermilerin patlama riski taşıma ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet ekiplerince muhafaza altına alınan mühimmatın, yapılacak detaylı incelemelerin ardından imha edileceği bildirildi.

MÜHİMMATIN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, söz konusu top mermilerinin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirildiğini belirledi. Şüpheli hurdacı A.D.’nin mühimmatı buradan alarak mahalleye getirdiği iddia edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla hurdacı A.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince genişletildi.