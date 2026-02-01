  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Epstein Belgelerinin Sadece Yarısı Bile Dünyayı Sarstı!
Dünya

Epstein Belgelerinin Sadece Yarısı Bile Dünyayı Sarstı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Epstein Belgelerinin Sadece Yarısı Bile Dünyayı Sarstı!

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Üyesi Demokrat Robert Garcia, Jeffrey Epstein'a ilişkin belgelerin tamamının açıklanmamasını "akıl almaz ve son derece endişe verici" şeklinde niteledi. Yeni belgelerin ortaya çıkmasına Elon Musk "Hiçbir şey ifade etmiyor." derken belgelerde ismi geçen Gates ise "Asılsız ve saçma" diyerek tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Üyesi Demokrat Robert Garcia, Jeffrey Epstein'a ilişkin belgelerin tamamının açıklanmamasını "akıl almaz ve son derece endişe verici" şeklinde niteledi. Yeni belgelerin ortaya çıkmasına Elon Musk "Hiçbir şey ifade etmiyor." derken belgelerde ismi geçen Gates ise "Asılsız ve saçma" diyerek tepki gösterdi.

Garcia ve Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, yayımlanan belgelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesaplarından paylaşımda bulundu.

 

"AKIL ALMAZ VE ENDİŞE VERİCİ"

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'nin, 6 milyon sayfa belge içerisinden yaklaşık 3 milyondan fazla belgeyi açıkladıkları ifadesine ilişkin Garcia, "Bu durum akıl almaz ve son derece endişe verici." diye yazdı.

 

TAMAMINI AÇIKLAYIN ÇAĞRISI

Garcia, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'ye, mağdurları koruyarak belgelerin tamamını Komite'ye teslim etmesi çağrısında bulundu.

Alexandria Ocasio-Cortez de yayımlanan belgelerin bütün dosyaların sadece küçük bir kısmı olduğunu ifade ederek, "Bu, yasanın tüm dosyaların yayımlanmasını gerektirdiği halde, yayımlamaya 'istekli oldukları' kısım." ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie ile birlikte Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'na öncülük eden Demokrat Kongre Üyesi Ro Khanna, Adalet Bakanlığı'na yazdıkları dilekçeyi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesaplarından paylaşarak, belgelerin tamamının yayımlanmasını istedi.

 

MUSK: HİÇ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yayımlanan yeni belgelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kendisinin sürekli bu konuda suçlanan kişilerin kamuoyu önünde yargılanma çağrısı yaptığını hatırlatan Musk, "(Belgelerde bahsedilen) En az bir şüpheli tutuklanana kadar Epstein dosyalarının kısmi yayımlanması hiçbir şey ifade etmiyor." açıklamasını yaptı.

 

SİYONİST BILL GATES'TEN AÇIKLAMA: SAÇMA

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında kendisi hakkında yer alan iddiaları "asılsız ve saçma" olarak nitelendirerek reddetti.

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verildi.

Gates'in sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların "asılsız ve saçma" olduğunu, Gates'in söz konusu suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Bahsi geçen e-postaların Epstein'ın kendi kurgusu olduğunu savunan sözcü, "Bu belgeler, Epstein'ın Gates ile sürdürmek istediği ilişkiyi devam ettirememesinden duyduğu rahatsızlığı ve onu karalamak için ne kadar ileri gidebildiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

