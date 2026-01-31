Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar

Muhalefetin "katlediliyorlar" çığlığı kime hizmet ediyor?

Hatırlanacağı üzere, CHP ve Saadet Partisi yöneticileri yakın geçmişte bu gruplar için adeta seferberlik ilan etmişti. CHP kurmayları "orada bir halk katlediliyor" diyerek Türk ordusunun bölgeye müdahale etmesini ve bu gruplara yardım eli uzatılmasını talep etmişti. Saadet Partisi kanadı ise "insani dram" söylemi üzerinden bu grupların hamiliğine soyunmuştu.

Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin milli çıkarlarını hiçe sayarak Türk askerini bölgeye çağıranların, aslında kimlerin ekmeğine yağ sürdüğü netleşti.

Yerli ve milli duruşun karşısında "İsrail Muhipleri" mi var?

Görsellerde açıkça görüldüğü üzere, bağımsızlık naraları atan bu gruplar, bölgedeki kaosun asıl müsebbibi olan İsrail'den medet umuyor.

Şimdi sormak lazım:

CHP yönetimi, Türk askerini İsrail bayrağı açan bu grupları korumak için mi Dürzilere yardıma çağırmıştı.

Saadet Partisi, "Milli Görüş" iddiasıyla yola çıkıp, Gazze'de kan döken Netanyahu'nun fotoğraflarını taşıyan bu kitlelere hangi hakla arka çıktı?

Bu nasıl bir akıl tutulması?

Türkiye, sınır güvenliğini korumak için PKK ve diğer terör unsurlarıyla mücadele ederken; ana muhalefet ve ortağının, ajandasında İsrail ile iş birliği olan gruplara kol kanat germesi tam bir akıl tutulmasıdır. Bölgedeki "bağımsızlık" talebinin aslında bir "İsrail garnizonu" kurma çabası olduğu, taşınan o posterlerle tescillenmiş oldu. Türk milletinin vicdanı, Mehmetçiği bu karanlık odaklara kalkan yapmaya çalışanları asla affetmeyecektir.