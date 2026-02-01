Arnavutluk'ta "siyonist dostu" Başbakan'a öfke seli!

Arnavutluk'un başkenti Tiran, terörist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma destek veren Başbakan Edi Rama’ya karşı ayağa kalktı.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Meclis binası önünde toplanan binlerce kişi, Rama’nın 25-27 Ocak tarihlerindeki İsrail ziyaretini ve savaş suçlusu Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sert protesto etti

"Benim Adıma Değil" sloganı altında birleşen göstericiler; "Zulüm ve Barbarlıkla El Sıkışılmaz", "Gazze’deki Bombardıman Durdurulsun" yazılı pankartlarla iradelerini ortaya koydu. Organizatörler adına konuşan Floriar Arapi, Arnavut halkının soykırımın değil, adaletin tarafında olduğunu hatırlatarak Başbakan Rama’nın tutumunu "utanç lekesi" olarak tanımladı. Arapi, dünyanın dört bir yanında Netanyahu’ya karşı tutuklama kararları ve mesafeli duruşlar sergilenirken, Rama’nın çocuk cinayetlerinin failiyle gurur duyarak el sıkışmasının Arnavutluk’u tarihin karanlık tarafına itmesine sebep olduğunu vurguladı.

Eylemciler arasında yer alan Sidorela Vatnikaj, terörist İsrail’in saldırılarını kınarken dikkat çekici bir bağ kurdu. Arnavutların Kosova’da yaşadığı acıları ve soykırımın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirten Vatnikaj, bir savaş suçlusuyla yapılan bu ortaklığın sömürgecilikten farksız olduğunu ifade etti. Vatnikaj, terörist İsrail şirketlerinin ülkeye yatırım için davet edilmesine de sert tepki gösterdi.

Başbakan Edi Rama'nın İsrail meclisinde yaptığı ve Netanyahu'ya övgüler yağdırdığı konuşma, Tiran sokaklarında yankılanan öfkenin temel sebebi oldu. Rama, Gazze’deki yıkımdan terörist İsrail yerine Hamas’ı sorumlu tutarken, meclisteki Arap milletvekilleri tarafından boykot edilmişti. Gösterici Orgest Rrushi, "Rama ancak kendi adına konuşabilir, bizim adımıza değil. Çocukların öldürülmesine ortak olmayı kabul etmiyoruz" diyerek halkın meşru taleplerini dile getirdi.

Meclis önünden yürüyüşe geçmek isteyen protestocuların yolu polis barikatlarıyla kesilirken, Arnavut halkı terörist İsrail’e verilen bu desteğin toplumsal vicdanda karşılığı olmadığını bir kez daha kanıtladı.