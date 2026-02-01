Sevenlerinden dua bekliyordu! Ufuk Özkan’ın son hali ortaya çıktı
Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve acil nakil bekleyen sevilen oyuncu Ufuk Özkan’dan beklenen iyi haber nihayet geldi.
Uyumlu donörün bulunması ve Etik Kurul onayının alınmasıyla birlikte ameliyat hazırlıklarına başlanan Özkan’ın hastanedeki neşeli halleri objektiflere yansıdı.
Kardeşi ve hayatını kurtaracak donörüyle poz veren ünlü oyuncunun son durumu, sevenlerine büyük bir moral oldu.
Ufuk Özkan, bir süredir siroz ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Ufuk Özkan için acil olarak karaciğer nakli için donör aranıyordu. Ufuk Özkan'ın bir dönem birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık donör oldu.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumunda önemli gelişmeler yaşandı. Ufuk Özkan'ın doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak, oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı, ameliyat için gün sayıyoruz" dedi.
Ameliyat hazırlıklarına başlayan Ufuk Özkan son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Kardeşi Umut Özkan ve donör Salih Kıvırcık ile poz veren oyuncunun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Özkan'ın son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
