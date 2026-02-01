  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara’da kritik kabul: Devlet Bahçeli, Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025’te de Baykar oldu Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette! Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor? Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü! Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar Yönetmelik Resmi Gazete'de! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanacak Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel İsrail’de Filistinlilere idam tartışması: Yasa teklifi “ırksallaştırılmış” eleştirisi aldı Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!
Yerel İzmir'de korkunç olay: Sahile vurmuş çocuk cesedi bulundu
Yerel

İzmir'de korkunç olay: Sahile vurmuş çocuk cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir'de korkunç olay: Sahile vurmuş çocuk cesedi bulundu

İzmir'in Karaburun ilçesinde sahile vurmuş vaziyette 5-6 yaşlarında çocuk cesedi bulundu.

Olay, Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kıyıda hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, cesedin 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul Boğazı’nda ceset bulundu! Ünlü sporcuya ait olduğu iddia edildi
İstanbul Boğazı’nda ceset bulundu! Ünlü sporcuya ait olduğu iddia edildi

Gündem

İstanbul Boğazı’nda ceset bulundu! Ünlü sporcuya ait olduğu iddia edildi

Başiskele'de Şok: Dalgıç Kıyafetli Ceset Bulundu
Başiskele'de Şok: Dalgıç Kıyafetli Ceset Bulundu

Aktüel

Başiskele'de Şok: Dalgıç Kıyafetli Ceset Bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23