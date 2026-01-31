  • İSTANBUL
Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan'ı anlattı! Biz uyurken o nöbette!
Gündem

Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan'ı anlattı! Biz uyurken o nöbette!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet işlerine olan eşsiz sadakatini ve çalışma azmini gözler önüne seren çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin bekası için yürütülen hummalı çalışmanın arka planını anlatırken, Erdoğan’ın millet sevdasına bir kez daha vurgu yaptı.

Hakan Fidan, özellikle istihbarat başkanlığı döneminden örnekler vererek, devletin en kritik anlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl bir irade sergilediğini şu sözlerle özetledi:

 

Görevinin Aşığı Bir Lider

"Cumhurbaşkanımız vazifesine aşık bir insan. Gece vaktinde, en acil konularda kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı hatırlamıyorum. Ancak bir kez bile olsun 'Niye uyandım?', 'Bu bilgiyi sabah söyleseydiniz ya' dediğini duymadım. Devletin en küçük bilgisini bile aynı ihtimamla dinler, talimatını verir ve iradesini koyar."

 

Biz Uyurken O Nöbette!

Fidan’ın anlattıkları, 85 milyonun yatağında huzurla uyuduğu saatlerde, Türkiye’nin güvenliği ve geleceği için birilerinin hiç gözünü kırpmadığını bir kez daha kanıtladı. "Devlete ait bilginin küçüğü büyüğü olmaz" anlayışıyla hareket eden Erdoğan, en son gece 02:30’da bile devlet işleri için mesai başındaydı.

 

Vatandaşlar ise sosyal medyada bu sözlere kayıtsız kalmayarak, "Biz senin hakkını nasıl öderiz Recep Tayyip Erdoğan?" yorumlarıyla liderlerine olan dualarını ve desteklerini bir kez daha dile getirdiler.

Namik kubat

En buyuk liderimiz ,her daim senin yolunda olacagiz,Allah yar ve yardimciniz olsun
