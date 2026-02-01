  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara’da kritik kabul: Devlet Bahçeli, Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025’te de Baykar oldu Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette! Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor? Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü! Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar Yönetmelik Resmi Gazete'de! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanacak Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel İsrail’de Filistinlilere idam tartışması: Yasa teklifi “ırksallaştırılmış” eleştirisi aldı Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!
Avrupa Almanya'da ulaşım felç! 2 Şubat'ta 100 bin çalışan iş bırakıyor
Avrupa

Almanya'da ulaşım felç! 2 Şubat'ta 100 bin çalışan iş bırakıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya'da ulaşım felç! 2 Şubat'ta 100 bin çalışan iş bırakıyor

Almanya'nın en güçlü sendikalarından Ver.di, belediyelere bağlı toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personeli, yarın (2 Şubat Pazartesi) ülke genelinde 24 saatlik büyük bir uyarı grevine gitmeye çağırdı.

Ver.di'den yapılan açıklamada, yerel toplu taşıma araçlarında işverenlerle yürütülen "daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret" kampanyası kapsamında, grevin 2 Şubat saat 03.00'ten 3 Şubat saat 03.00'e kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, grev çağrısının bugüne kadar yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi üzerine alındığı ifade edilerek "Daha iyi çalışma koşullarını ve adil ücreti reddedenler, toplu taşımaya bağımlı olan birçok insanı haklarından mahrum bırakıyor." denildi.

Sendika, işverenlerin müzakerelerde hemen hemen her türlü iyileştirme talebini geri çevirdiğini vurguladı.

 

Aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 5 bin çalışan için "barış yükümlülüğünün" devam etmesi nedeniyle bu bölge, grev kapsamı dışında tutuldu.

Grev nedeniyle pazartesi günü Almanya'nın birçok bölgesinde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durması bekleniyor.

Grevin, ülke genelinde yaklaşık 150 belediye ulaşım şirketini kapsaması öngörülüyor.

 

SENDİKANIN TALEPLERİ

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di; haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor.

Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi
Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi

İSLAM

Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi

İran , Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı
İran , Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı

Gündem

İran , Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı

Almanya'da nüfus şoku! 2020'den bu yana bir ilk gerçekleşti
Almanya'da nüfus şoku! 2020'den bu yana bir ilk gerçekleşti

Avrupa

Almanya'da nüfus şoku! 2020'den bu yana bir ilk gerçekleşti

Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel
Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel

Dünya

Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23