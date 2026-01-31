  • İSTANBUL
Gündem

Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!

İşgalci İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım, akıl almaz bir boyuta ulaştı. Müslümanların topraklarını gasp eden, kundaktaki bebekleri katleden Siyonist rejim, şimdi de şehit ettiği Filistinlilerin organlarını çalarak dünya rekoru kırmaya cüret ediyor!

Şehit naaşlarının içini boşaltıyorlar!

Videoda yer alan iddialara göre, İsrail ordusu tarafından katledilen Filistinlilerin bedenleri ailelerine teslim edildiğinde kan donduran bir gerçekle karşılaşılıyor. Bağımsız araştırmacıların ve görgü tanıklarının ifadeleri, Siyonist katillerin şehitlerin kalplerini, karaciğerlerini ve kornealarını çaldığını ortaya koyuyor. Naaşlardaki cerrahi kesikler ve kimyasal yanık izleri, organ hırsızlığının alenen yapıldığının en somut delili olarak gösteriliyor.

 

 

Siyonist STK'dan Guinness'e skandal başvuru

İsrail'de böbrek bağışı organize eden Matnat Chaim isimli sözde sivil toplum kuruluşu, çalınan bu organlarla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. "En büyük böbrek bağışçısı buluşması" adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan bu skandal, Siyonistlerin ahlaksızlığının sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

 

 

Organ kaçakçılığı listesinde zirvedeler

İsrail’in bu kirli sicili yeni değil. İşgalci rejim:

  • 2008 yılında İstanbul Organ Ticareti ve Nakil Turizmi Bildirgesi’ni imzalamayı reddetti.
  • 2015 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından "organ kaçakçılığı yapılan merkez ülkeler" listesine eklendi.
  • 7 Ekim saldırılarından sonra ise İsrail'de organ nakline olan ilginin ve arama motorlarındaki "organ nakli" sorgularının rekor seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

 

"Lânetli kavmin son marifeti"

Filistinli masumların sadece bugününü değil, naaşlarını dahi hedef alan bu vahşi uygulama, "insanlık suçu" olarak tarihe geçiyor. Kendi vatandaşlarını yaşatmak için şehitlerin bedenlerini sömüren Siyonist rejim, uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam ediyor.

 

