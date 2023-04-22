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Yerel Uşak'ta otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi öldü
Yerel

Uşak'ta otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-04-22 08:54:00 -
Uşak'ta otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil, park halindeki 45 M 0708 plakalı civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü R.M, gözaltına alındı.
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