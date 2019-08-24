Uşak’ta orman yangını Uşak’ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı.

Uşak’ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan başlayan müdahale sürüyor.

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