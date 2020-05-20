Uşak'ta gölette kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan 68 yaşındaki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Takmak köyündeki Üçpınar Göleti'ne iki arkadaşıyla balık tutmaya giden 68 yaşındaki Mustafa Özdemir, serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra Özdemir'den haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gölette kaybolan Özdemir için arama çalışmaları başlatıldı. İzmir Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibinin de çalışmalara katılmak üzere bölgeye gittiği öğrenildi.