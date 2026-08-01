  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar paylaştı: K2 Kamikaze İHA'ların yeni testi nefes kesti İnternette başlayıp otelde biten iğrenç tuzak! Eş zamanlı operasyon 9 gözaltı Yeni Parti ilk sınavını verdi! BETİMAR anketi siyaset kulislerini hareketlendirdi Hizmet etmek isteyen AK Parti’ye koşuyor Kendini hâlâ Cumhurbaşkanı Adayı sanıyor Milletin cebinden lüks araç saltanatı Tam 10 yıldır fellik fellik aranıyordu! Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin paketlenme anları ortaya çıktı: Evinden çıkanlara bakın FETÖ’cünün eşi, Akın Gürlek’e böyle cevap vermişti! ‘Eşime benziyor ama bilemeyeceğim’ Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı tek tek açıkladı! Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı TÜGVA etkinliğine damga vuran görüntü! Resmen çılgına döndü
Gündem İstanbul'da CHP'li üç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Gündem

İstanbul'da CHP'li üç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul'da CHP'li üç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında, farklı ilçelerden belediye başkanları ve meclis üyelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takıldı. Haliç Kongre merkezinde düzenlenen programda Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar ve Osman Bilgin'e AK Parti rozeti takıldı.

 

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in yanı sıra Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray, Fevzi Varlı, İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık ile Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun ile Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır da programa katılarak AK Parti rozeti taktı.

Tam 10 yıldır fellik fellik aranıyordu! Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin paketlenme anları ortaya çıktı: Evinden çıkanlara bakın
Tam 10 yıldır fellik fellik aranıyordu! Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin paketlenme anları ortaya çıktı: Evinden çıkanlara bakın

Gündem

Tam 10 yıldır fellik fellik aranıyordu! Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin paketlenme anları ortaya çıktı: Evinden çıkanlara bakın

Başkan Erdoğan’a suikast timindeki terörist burada gizlenmiş! 10 yıl sonra yakalanmıştı
Başkan Erdoğan’a suikast timindeki terörist burada gizlenmiş! 10 yıl sonra yakalanmıştı

15 Temmuz

Başkan Erdoğan’a suikast timindeki terörist burada gizlenmiş! 10 yıl sonra yakalanmıştı

Başkan Erdoğan’ı şehit edeceklerdi! Suikastçı teröristlere ibretlik cezalar
Başkan Erdoğan’ı şehit edeceklerdi! Suikastçı teröristlere ibretlik cezalar

Gündem

Başkan Erdoğan’ı şehit edeceklerdi! Suikastçı teröristlere ibretlik cezalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık sosyal konut açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık sosyal konut açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık sosyal konut açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23