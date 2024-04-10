  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil İsrail kimseyi dinlemiyor! Saldırı mesajı verdi!

Mustafa Elitaş'tan İsrail'le ticaret provokasyonuna tepki!

Son dakika! Filistin'den Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Sorumluları derhal hesap vermeli! Kurutun bu bataklığı: TikTok'ta korkunç yöntemle çocuk istismarı

2023 yılı Kriminal Suç İstatistiği Raporu’na göre işlenen suç sayısı arttı: Suç işleyenlerin yüzde 41’i yabancı

Neler oluyor? Lazer silahını Türkiye'nin yanı başına konuşlandırdılar

Bu kadarı beklenmiyordu! Yunanistan o askerlerini sahaya sürdü

Mehmet Şimşek izin verirse asgari ücret Temmuz'da bu rakama yükselecek! Kulislerden sızdı

Selçuk Bayraktar Türkiye'ye büyük müjdeyi 'Kutlu olsun' diyerek verdi

1 değil 2 değil 3 değil neler söyledi neler! Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a salvolar
Yaşam Uşak’ta 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Yaşam

Uşak’ta 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-10 02:30:00 -
Uşak’ta 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uşak’ta bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kemalöz Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arama sonucu 3 bin 913 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda evde bulunan R.K. ve Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23