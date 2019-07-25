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Uşak tasarım merkezi olacak

Uşak Üniversitesi tasarım merkezinde istihdamı arttırıp ve ithalatı azaltma kapsamında bir fabrika ile iş birliği protokolü imzaladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:24
Uşak tasarım merkezi olacak

Uşak Üniversitesi tasarım merkezinde istihdamı arttırıp ve ithalatı azaltma kapsamında bir fabrika ile iş birliği protokolü imzaladı.


İş birliğinde deri, tekstil ve seramik alanlarındaki sektörler ile senkronize olarak istihdamı arttırmaya ve ithalatı azaltmak amaçlanıyor. Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, ve diğer protokol üyeleri katıldı.


İmzalanan işbirliği protokolü ile üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendiğine dikkat çeken Rektör Savaş, “Sanayi ve kamu kurumlarıyla olan çalışmalarımız, yeni işbirliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Tasarım merkezimizde, deri, tekstil ve seramik alanlarındaki sektörler ile senkronize olarak istihdamı arttırmaya ve ithalatı azaltmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. DTS Tasarım Merkezimiz kurulduğu günden itibaren, bölgedeki birçok sanayi kuruluşumuza yüksek katma değerli ürün tasarım desteği sağlamaya başladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugün imzaladığımız protokolle, DTS Uygulama ve Araştırma Merkezimizde bilimsel ve teknik alanda işbirliği kuracağız. Ortak projeler gerçekleştirilecek. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum. El birliği ile Uşak’ı tasarımın başkenti yapacağız” dedi.


Tanış, üniversite-sanayi işbirliğinin ülke kalkınması için olmazsa olmaz olduğunu belirtti.


Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şefik Baran Tarhan, tasarım merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:24
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