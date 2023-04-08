  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uşak merkezli suç örgütü operasyonu!
Aktüel

Uşak merkezli suç örgütü operasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-04-08 00:52:00 -
Uşak merkezli suç örgütü operasyonu!

Uşak merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, güneş enerjisi panel hırsızlığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında KOM, JASAT, istihbarat, asayiş ve jandarma komando asayiş birliklerinden oluşan 17 ekip ve 100 personelin katılımıyla Uşak, İzmir, Kütahya ve Manisa'da 8 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 8 cep telefonu, 8 sim kart, suça konu yazışmaların bulunduğu 2 ajanda, 14 güneş paneli, 2 akü ve 5 güç çevirici ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, 2021'den bugüne kadar Uşak'ta 13, Manisa'da 4, Afyonkarahisar'da 2 güneş paneli hırsızlığını gerçekleştirdikleri tespit edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı; 3'ü adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23