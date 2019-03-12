0553 313 94 23

Uşak Genç Girişimciler Kurulunda kan değişimi

TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Uşak seçimleri tamamlandı.

12 Mart 2019 Salı 12:19
Uşak Genç Girişimciler Kurulunda kan değişimi

TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Uşak seçimleri tamamlandı. Yeni Başkan Cemal Yalçındağ oldu.


Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla odalar ve borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimi tamamlandı.


Gerçekleştirilen seçimde TOBB İl Genç Girişimciler Kurulunda ise iki aday yarıştı. Yapılan seçimler sonucu TOBB Genç Girişimciler İcra Komitesi Asil üyeliklerine Cemal Yalçındağ, Mehmet Bülbül, Ali Kuşçu, Murat Kurak, Yiğit Kulalıgil, Kamil Kül, Halil Yiğit, R. Barış Ketboğa, Süleyman Onur Çalıkuş, Serkan Doğan, Veysel Karani Gül, Cemal Bursalı seçildi. Genç Girişimcilerin kendi aralarında yaptıkları seçim sonucuna göre, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Cemal Yalçındağ oldu.


Yeni Başkan Cemal Yalçındağ gençliği içinde bulunduğu ataletten çekip çıkarmaları gerektiğini ve kendilerinin bu anlamda üstlendikleri misyonun farkında olduğunu belirtti. Devletimizin dinamik genç bir nüfusa sahip olduğunu ve gençliğin gelişen teknolojiler konusunda


hızlı, bilinçli, kendinden emin adımlar atması gerektiğini söyleyen Cemal Yalçındağ önceki dönemlerde yapılanların üstüne çıkılacağını ve sadece bu kurulun görüntüden ibaret olmadığını yapacakları icraat ve projelerle Uşak’ın Türkiye Genelinde ve TOBB nezdinde ses getireceğinin sözünü verdiklerini söyledi.


Yalçındağ; “TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve UTSO Başkanımız Selim Kandemir’in destekleri bize hem güç veriyor hem de bize ağır bir sorumluluk yüklüyor. Bununla beraber Uşak ilkler şehridir, Uşak Halkı ve Uşak genci girişimci bir ruha sahiptir, bundan sonraki buluşmalarımızda dinamikleri harekete geçirdiğimizde neler olacağını yakından takip edeceksiniz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:19
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını oylamaya hazırlanıyor
    1. İngiliz parlamentosu Brexit..
    2. Binlerce sokak hayvanı sıcak bir..
    3. Sessiz dünya için işaret dilini..
    4. “Aşı Candır Hayat Kurtarır”
    5. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları..
    6. UDEF, 51 ülkeden gelen uluslararası..
    7. Türkiye Gazetesine ’En iyi haber ’..
    8. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    9. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    10. Samsun şehitler için yürüyecek
    11. Kırıkkale Üniversitesine "TS EN ISO..
    12. Yabancı öğrencilerden İstiklal Marşı..
    13. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    14. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    15. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    16. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    17. "Alemdağ Caddesi ve çevresindeki..
    18. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102..
    19. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    20. Mehmet Akif, sporcu kimliği ile anıldı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü