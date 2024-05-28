Ürünleri kapış kapış satılıyordu! Dünyaca ünlü ayakkabı markası iflasın eşiğinde… İflas etti demeye ramak kaldı

Bir zamanların dev ayakkabı üreticisi Allbirds hisseleri, 2021 yılının sonlarına doğru 29 dolarla zirve yaptıktan sonra 0,63 dolara kadar düştü.

GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA

Şirketin karşılaştığı ekonomik zorluklar, yatırımcıların gözünde büyük bir endişe kaynağı haline gelirken, şirketin büyük kayıpları geleceğini tehdit ediyor. Allbirds, son 12 ayda 254,1 milyon dolarlık satışından 152,5 milyon dolar zarar etti.

2021 yılının sonunda 289 milyon dolar nakdi olan Allbirds, bu miktarı 102 milyon dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Nakit varlıklarının azalması, şirketin varlığını devam ettirebilmesi için ciddi bir tehdit oluştururken, şirket, bu hızda küçülmeye devam ederse iflasla karşı karşıya kalabilir.