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Urla’da 3 günde 2 şenlik 1 eylem

Geçtiğimiz haftalarda kavun ve bağbozumu festivallerini gerçekleştiren Urla Belediyesi, bu haftayı 1 eylem ve 2 şenlik ile sonlandıracak.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:15
Urla’da 3 günde 2 şenlik 1 eylem

Geçtiğimiz haftalarda kavun ve bağbozumu festivallerini gerçekleştiren Urla Belediyesi, bu haftayı 1 eylem ve 2 şenlik ile sonlandıracak. Urla’nın eğlenmesini bildiği kadar çevreyi de korumaya önem verdiğini söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Cuma günü Oyuk Festivali, Cumartesi günü ‘Orkinos Çiftliklerine Hayır’ Eylemi, Pazar günü ise ‘Urla Yüzme Şenliği’ etkinliklerimizde Urlalılarla birlikte olacağız” dedi.


Göreve geldiği 1 Nisan’dan bu yana kültürel ve sanatsal faaliyetlere ağırlık veren Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, doğanın korunması ve temiz bir çevre için de çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kavun ve bağbozumu festivallerinde vatandaşlarla birlikte olan Başkan Oğuz, Demircili ve Kuşçular’daki orman yangınlarında da görevli ekiplerle söndürme çalışmalarına katılmıştı.


Urla’yı kendi evi gibi benimseyen ve koruyan bir anlayışta olduklarını kaydeden Burak Oğuz, bu hafta 3 farklı etkinlikte Urlalılarla bir kez daha buluşacaklarını vurguladı. İlk etkinliğin Urla’nın Barbaros Köyünde 6 Eylül Cuma günü düzenleneceğini açıklayan Oğuz, “Tarla korkuluklarının birer eğlence ve sanat nesnesine dönüştürüldüğü Barbaros Oyuk Festivalimiz Cuma günü başlayıp Pazar akşamına kadar devam edecek” dedi.



“Orkinos çiftliğine hayır” diyecekler


Urla’daki ikinci etkinliğin bir çevre eylemi olduğunun altını çizen Burak Oğuz, “İlçemizin doğasını, denizini, yeşilini korumak adına 7 Eylül Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin’in yanı sıra vatandaşlarımızın da katılımlarıyla Demircili’de ‘Orkinos çiftliklerine hayır’ eylemi yapacağız. Çünkü biz çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bur Urla, temiz bir deniz bırakmak istiyoruz” diye konuştu.



Son etkinlik “Yüzme Şenliği”


İlçedeki son etkinliğin ise 8 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Urla Kum Plajı Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü tesislerinde olacağını söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, şunları söyledi: “İzmir ve Urla’nın kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Urla Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Urla Kent Konseyi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi, Marathon Masters Spor Kulübü, Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü ve İzmir Kürek Kulübü işbirliği ile düzenlenecek ‘Yüzme Şenliği’ etkinliğinde ise hem deniz ve kıyı temizliği yapacağız hem de vatandaşlarımıza denizde yüzme keyfini yaşatacağız. Ayrıca Masterler Dünya Şampiyonalarında madalya almış olan milli yüzücüler de bir gösteri yapacak. Tüm bu etkinliklere halkımızı da bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:15
  1. doğa
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