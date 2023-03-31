Urfa’dan kebap Türkiye’nin lider markalarından
3 bin 600 metrekare alanı ve 3 şubesi bulunan Urfa’dan kebap, ülkenin beğenilen markalarından biri konumunda. Zira müşterilerine lezzetli ürün, kaliteli hizmet sunuyor.
BENZERSİZ DENEYİM
Urfa’dan kebap, hijyenik mutfak prensibi ve taze ürün kullanımıyla benzersiz bir deneyim için misafirlerini bekliyor. İftarda sınırsız kebap menüsüyle beğeni toplayan Urfa’dan kebap, üç şubesiyle gastronomi lezzetlerinde lider marka olma yolunda devam ediyor. Ayrıca özel günler içinde hizmet veren Urfa’dan kebap, toplantı, düğün, doğum günü gibi günlerde de kullanılıyor.
İŞTE ŞUBELERİ
Urfa’dan kebap’ın şubeleri şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Merkez Şb:
Hamidiye Mah.Anadolu Caddesi No:28
Kağıthane / İstanbul
Telefon : +90 212 294 4 Urfa’dan444
Faks : +90 212 321 85 77
1. Express Şb:
Gürsel Mah. Fulya Sokak No:9
Kağıthane / İstanbul
Telefon : +90 212 222 0 300
2. Express Şb:
Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
No:196/200 Eyüp / İstanbul
Telefon : +90 212 321 85 85
[email protected] | www.urfadan.com