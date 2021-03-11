Üretim başladı! Yerli geldi fiyatlar yarı yarıya düştü

Cep telefonu devleri Türkiye'de yerli üretime başlarken yeni modeller raflarda yerini aldı. Yerli hamle ile birlikte 2.500-3.000 TL fiyatla satılan giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatları da 1.300-1.500TL’ye düştü.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, giriş seviyesindeki telefon fiyatlarının vergi öncesi seviyelerine gerilediğine işaret ederek “Samsung’un cep telefonu üretimi başladı. A01 serisi telefonları daha önceden 2.500-3000 TL seviyesindeydi. Türkiye’de üretilenler şu anda 1.300-1.500TL’den satılmaya başladı. Yerli üretim hamlesi cep telefonunda giriş seviyesini olmasını gereken fiyat bandına getirdi” dedi.

200 dolarlık ithal vergi cepte kaldı

Turnacı, cep telefonunun temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Giriş seviyesi modeller önceden vergilerin yüksekliği sebebiyle 3.000 TL seviyelerine çıkmıştı. Ama yerli üretim nedeniyle artık normale dönüyor. Türkiye’de şu anda 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum piyasada bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için vergi maliyetleri düşüyor ve cep telefonları çok daha uygun fiyata satılıyor” bilgisini verdi. Turnacı, tüketicilerin yüksek fiyatlı cep telefonu segmentinde de düşüş olacağı beklentisine girdiğini ancak bu modellerin Türkiye’de üretilmemesi sebebiyle fiyatta herhangi bir düşüş beklenmediğini vurguladı.

Xiaomi'den yüzde 15 indirim sinyali

Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk de Avcılar'daki fabrikada üretime başladıklarını belirterek yeni modellerin nisan ayında raflarda olacağını söyledi.

Yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacaklarını anlatan Öztürk, “Salcomp ile ortak olan Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlıyor. Avcılar’da bulunan ve yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretime başlayacak Xiaomi iki bin kişiye de istihdam sağlayacak” diye konuştu.

Yeni modellerle birlikte fiyatların da düşeceğini dile getiren Öztürk, “Her modelde değil ama Türkiye’de üretilen modellerde yüzde 10-15 bir indirim söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tuzla’da üretime başlayan Oppo’nun mart sonu yerli modellerini piyasaya sürmesi beklenirken Tecno, TCL ve Vivo ise Türkiye’de üretime bir ay gecikmeli başlayacak.

İddialara göre bürokraside yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretimin Tecno ve TCL’de mayıs ayına, Vivo’da ise haziran ayına kayacağı konuşuluyor. (Türkiye)