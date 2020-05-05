Üreticiye hibe desteği TKDK’dan

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü, IPARD II 6. başvuru çağrı döneminde uygun görülen 25 projenin taahhütlere uygun olarak tamamlanması halinde yatırımcılara 6 milyon TL hibe desteği verileceğini bildirildi.

Üreticiye verdiği destekle tarım ve hayvancılık ekonomisine ve istihdama katkı sunan TKDK, hibe desteği almaya hak kazanan projelerin sözleşmelerinin imzalanmasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Muş İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II 6. başvuru çağrı döneminde kabul edilen ve kurum merkezine gönderilen projelerden hibe desteği almaya hak kazanan projelerin imzaları korona virüs tedbirleri çerçevesinde atılmaya devam ediyor. Bugüne kadar arıcılık ve kırsal turizm alanlarını içeren 25 proje ile sözleşmeler imzalandı. 9 milyon 8 bin TL yatırım bütçesine sahip projelerin tamamlanmasıyla yatırımcılara 5 milyon 855 bin TL geri ödemesiz finansal destek verilecek. İl Koordinatörlüğü incelemeleri sonucunda Kurum merkezine gönderilen 34 milyon TL yatırım bütçesine sahip 35 projenin tamamıyla sözleşme imzalanması halinde yatırımcılar 20 milyon 737 bin TL hibe alma hakkı kazanacak.

“Devletimize minnettarız”

TKDK Muş İl Koordinatörlüğüne sunduğu projenin kabul edilmesiyle sözleşme imzalayan yatırımcılardan Savaşçılar köyünde ikamet eden Kerem Kandemir, devletin vermiş olduğu bu destekten özellikle gençlerin yararlanmasını istediğini söyledi. 122 bin 500 TL yatırım bütçesine sahip arıcılık alanındaki projeyi imzaladığını ifade eden Kandemir, “TKDK’ya sunmuş olduğum arıcılık projem onaylandı. Şu anda geldik sözleşmemizi imzaladık. Önümüzdeki süreçte başvurmuş olduğumuz arıcılık projesiyle ilgili ekipmanları da alacağız. 490 adet kovanımız ve diğer ekipmanlarımız ile birlikte önümüzdeki süreçte arıcılığa başlamış olacağız. Sunmuş olduğum proje 122 bin 500 TL. Bizim elimize geçen miktar 80 bin TL olacak. Devletimize minnettarız. Benim gibi gençleri de TKDK’ya davet ediyorum. Devletimizin bize sunmuş olduğu bu olanaklardan yararlanmalarını istiyoruz.” dedi.

“Vermeyi planladığımız hibe miktarı 20 milyon TL”

Devam eden sözleşme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğü olarak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Malum pandemi nedeniyle çalışmalarımız yavaşlasa da Bilim Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. 6. çağrıda kurumumuza sunulmuş olan 25’inci projemiz ile bugün itibariyle sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bu 25 projemiz genelde arıcılık projelerinden oluşmaktadır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 9 milyon TL civarında olup bunun yaklaşık 6 milyonunu yatırımcılarımıza hibe desteği olarak vermeyi planlamaktayız. 10 projemizin daha sözleşme hazırlıkları devam etmektedir. Bu sözleşmelerin gerçekleşmesiyle beraber 6. çağrıdaki projelerimizin toplam tutarı 35 milyon TL civarında olup yatırımcılarımıza vermeyi planladığımız hibe miktarı ise 20 milyon TL olacaktır. Salgın her ne kadar çalışmalarımızı yavaşlatmış olsa da faaliyetlerimiz devam etmektedir” diye konuştu.