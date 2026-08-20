İş insanı Hamit Demir, CHP’li İBB’deki kirli çarkı ifşa etti: 8 milyon rüşvet vermesem ruhsat alamayacaktım!

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasında iş insanı Hamit Demir’in mahkeme huzurunda verdiği beyanlar dikkat çekti. Demir, Beylikdüzü’ndeki projesinin ruhsat sürecinde belediyeden kendisinden 8 milyon TL ödeme talep edildiğini, “yapmak zorundaydım, yapmasam sıkıntı yaşayacaktım” diye bu bedeli daire, çek ve nakit olarak ödediğini anlattı. Demir, ödeme kapsamında dairelerin Adem Soytekin’e devredildiğini söyledi. İfadesinde daha önce Ekrem İmamoğlu ile projenin ruhsat sürecine ilişkin görüştüğünü de anlatan Demir’in beyanlarının ardından İmamoğlu’nun tanığa herhangi bir soru yöneltmemesi dikkat çekti.

8 MİLYONLUK ÖDEME MAHKEME SALONUNDA ANLATILDI

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının duruşmalarında dikkat çeken bir ifade daha kayıtlara geçti. İş insanı Hamit Demir, savcılık aşamasında verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirterek Beylikdüzü’nde gerçekleştirdiği projede yaşadığını ileri sürdüğü ruhsat ve ödeme sürecini mahkeme heyetine anlattı. Demir, bazı tarih ve isimlere ilişkin önceki beyanlarını düzelttikten sonra, projesinin 2014 yılından itibaren belediyedeki işlemlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

“EKREM BAŞKANDAN RANDEVU İSTEDİM”

Demir, yaklaşık 45 dönümlük ve üzerinde çok sayıda haciz ile hukuki ihtilaf bulunduğunu söylediği araziyi satın aldıktan sonra işlemleri yürütmeye başladığını belirtti.

Sürecin ilerleyen aşamasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan randevu aldığını anlatan Demir, 2015 yılında gerçekleştiğini söylediği görüşmeyi mahkeme huzurunda anlattı.

Demir’in beyanına göre, İmamoğlu’na araziyi satın aldığını ve projenin ruhsatlandırılması konusunda destek istediğini söyledi. Demir, İmamoğlu’nun da kendisine yardımcı olunacağını ifade ettiğini söyledi.

RUHSAT AŞAMASINDA 8 MİLYON TL TALEBİ

Demir’in anlatımına göre asıl dikkat çekici gelişme 2017 yılında ruhsatların alınması aşamasında yaşandı. Belediyenin gelirler müdürlüğüne gittiğini söyleyen Demir, kendisine belediyeye bir ödeme yapması gerektiğinin bildirildiğini ifade etti.

Demir, bir belediye başkan yardımcısının kendisini başka bir kişiye yönlendirdiğini, burada ise kendisine 8 milyon TL ödeme yapması halinde işlemler konusunda destek olunacağının söylendiğini beyan etti.

“YAPMAK ZORUNDAYDIM, YAPMASAM SIKINTI YAŞAYACAKTIM”

Hamit Demir, söz konusu talep karşısında neden ödeme yaptığını da mahkeme huzurunda anlattı. Demir, projesinin devam ettiğini ve belediyedeki işlemlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, ödeme yapmadığı takdirde sorun yaşayacağını düşündüğünü söyledi.

Paranın tamamını nakit olarak karşılayamayacağını bildirdiğini anlatan Demir, daha sonra kısmen daire, kısmen çek ve nakit ödeme yöntemiyle toplam 8 milyon TL’lik mutabakata vardığını ifade etti. Demir, ardından ruhsatlarını aldığını ve inşaatı tamamladığını söyledi.

“DAİRE, ÇEK VE NAKİT AKIŞI OLDU”

Demir, 8 milyon TL’lik mutabakatın ardından ödeme sürecini şirket yöneticilerine bıraktığını belirtti.

Mahkemedeki beyanında, tapu devirlerinin, çeklerin ve diğer ödemelerin şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, toplam bedelin 8 milyon TL olduğunu açıkça ifade etti.

Demir, ödeme şekline ilişkin, işlemlerde daire, çek ve nakit akışının bulunduğunu anlattı.

ADEM SOYTEKİN DEVREYE GİRDİ

İfadenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Adem Soytekin’e ilişkin oldu. Demir, Soytekin’i ilk olarak projesinde taşeronluk işi almak istemesi nedeniyle tanıdığını söyledi.

Demir’in anlatımına göre Soytekin, kendisine Ekrem İmamoğlu’nun da işlerini yaptığını ve yoğun şekilde çalıştığını söyleyerek şantiyedeki işe talip oldu. Ancak şirket yönetimi daha sonra başka bir taşeronla çalışma kararı aldığı için Soytekin’e iş verilmedi.

“BELEDİYEYE YAPACAĞIN ÖDEME İÇİN DAİRELERİ BANA DEVRETMEN GEREKİYOR”

Demir’in mahkemede anlattığına göre Soytekin, daha sonraki süreçte bu kez belediyeye yapılacağı belirtilen ödeme nedeniyle karşısına çıktı. Demir, Soytekin’in kendisine belediyeye bir ödeme yapacağının söylendiğini ve bu ödeme kapsamında bazı dairelerin kendisine devredilmesi gerektiğini ifade ettiğini anlattı.

Demir önce ilgili inşaattan daire vermeyi önerdiğini, ancak Soytekin’in bitmiş daire istediğini söyledi. Bunun üzerine Demir, Esenyurt bölgesindeki Ayışığı Vadi projesinden daireler verilebileceğini söylediğini, sonraki tapu devirleri ve işlemleri ise şirket yöneticilerine bıraktığını kaydetti.

MURAT ÇALIK KONUSUNDA “YÖNLENDİRMEDİ” DEDİ

Demir ifadesinde, Mehmet Murat Çalık’ın Adem Soytekin konusunda kendisine özel bir yönlendirmede bulunduğu iddiasını ise kabul etmedi. Çalık’ın Soytekin için yalnızca “iyi bir taşeron” değerlendirmesinde bulunduğunu belirten Demir, bunun bir yönlendirme veya ısrar niteliğinde olmadığını savundu.

Demir ayrıca savcılıktaki önceki ifadesinde Murat Ongun isminin yanlış şekilde geçtiğini, Ongun ile herhangi bir görüşmesi veya buluşması bulunmadığını söyledi.

İMAMOĞLU’NDAN DEMİR’E SORU GELMEDİ

Hamit Demir’in mahkeme huzurunda 8 milyon TL’lik ödeme talebini, ödemenin daire-çek-nakit olarak gerçekleştirilmesini ve dairelerin Adem Soytekin’e devredilmesine ilişkin süreci ayrıntılarıyla anlatmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun Demir’e herhangi bir soru yöneltmemesi dikkat çekti.

Demir’in mahkeme huzurundaki anlatımları dava dosyasındaki diğer delil ve beyanlarla birlikte değerlendirilecek.