Üreticilerle tüketiciler bir arada! Altın fiyatlarını bunlar belirliyor

Küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında altın fiyatlarının nasıl ve ne şekilde belirlendiği sorusu geliyor... Fiziksel altın talebinin yarısı mücevherat sektöründen gelirken yaklaşık yüzde 30 kadarı külçe altın ve altın paralardan oluşuyor, yüzde 10 civarı ise merkez bankaları ve teknoloji/endüstriyel taleplerden geliyor. Türkiye'nin yıllık altın ithalatı ortalama 250 ton civarında.

İthalatçı ve üretici denklemi

Dünyanın en büyük altın ithalatı yapan ülkelerinin performansı bu süreçte etkili. Yatırım ve tüketim amaçlı altın talebinde bulunan ülkelerin refleksi de bu süreçte önem arz ediyor. Altın madenlerinden çıkarılan altınlar lisanslı rafinerilerde külçe altına dönüştürülerek altın konusunda ihtisas yapan bankalar ve büyük tüccarlar aracılığıyla piyasalara sunuluyor.

Fiziksel altın

Fiziksel/spot altın Londra Metal Borsası başta gelmek üzere çeşitli ülkelerde yer alan altın borsalarında ve altın alım satımında ihtisaslaşmış bankalar arasında işlem görüyor. Ülkemizde de Borsa İstanbul bünyesinde fiziki ve türev altın işlemleri yapılan piyasalar mevcut.

Yatırım amaçlı talep

Altın fiyatlarını en fazla etkileyen faktörlerin başında yatırım amaçlı altın talebi geliyor. Altın tarihsel olarak hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar tarafından sermaye piyasalarındaki oynaklık ve olası bir kötü gidişe karşı bir nevi sigorta/alternatif yatırım aracı olarak görülüyor.

Konjonktürel etkiler

Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları para politikaları, para arzı, enflasyon da altına olan yatırımcı talebini ve fiyatları etkilemektedir. Bütün bu faktörleri düşündüğümüzde altın fiyatları genel olarak dünya gelişmiş piyasalarda işler iyiye giderken, gitmesi beklenirken düşme eğiliminde olup, tersi durumlarda da artmaktadır.

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