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Üreticilerin fındık fiyatı beklentisi ’20 TL’

Karadenizli fındık üreticileri yaklaşan fındık mevsimi öncesinde bahçelerinde temizlik ve gübreleme işlerine başladı.

12 Mart 2019 Salı 12:43
Üreticilerin fındık fiyatı beklentisi ’20 TL’

Karadenizli fındık üreticileri yaklaşan fındık mevsimi öncesinde bahçelerinde temizlik ve gübreleme işlerine başladı.


Fındığın çok zahmetli bir ürün olduğunu belirten üreticiler, bu emeğin karşılığını almak istediklerini belirtiler. Bahçeleri temizleyerek fındık sezonu öncesi hazırlıklara başladığını ifade eden Üretici Ali Ocak, “Fındıkta istikrarlı bir fiyat bekliyoruz. Her dönem ilk açıklanan fiyatla sonraki fiyatlar birbirlerini tutmuyor. Bizler de bu belirsizlikte ne yapacağımızı bilemeden ihtiyaca göre fındığımızı satıyoruz. Fındık fiyatları 20 TL olsa üretici çok memnun olur ve ürünümüz değerli bir mahsul haline gelir. 20 TL fındığımız için güzel bir rakam. Sezon başlangıcında 10 TL ile serbest piyasada yerini bulan fındık arz ve talebe göre fiyatları kendiliğinden oluşuyor. Üretici bütün ürünü piyasaya indirdikten sonra fiyatların yükselmesinin bir anlamı yok. Yetkililerden isteğimiz biz üreticileri mağdur etmesinler. Bizler onlara hep sahip çıkıyoruz, onlar da bize sahip çıkarlarsa çok memnun oluruz” dedi.


Bahçelere giderek yazın sıcak hava altında Karadeniz’in engebeli arazisinde fındık toplamanın çok zor olduğunu söyleyen Hanife Ocak ise, “Her bu mevsimde bahçelerimizde temizlik yapar, fındık sezonuna hazırlanırız. Emek isteyen bir ürünü sıcak havanın altında topluyor, sonrasında en iyi şekilde harmanlarımızda kurutarak satıyoruz. Emeğimizin karşılığını alırsak çok memnun oluruz. Fiyat beklentim benimde 20 TL ve bu rakam olursa bizler çok mutlu oluruz” şeklinde konuştu.



"Fındık 20 TL olursa üretici bayram eder"


"Fındık fiyatları 20 TL olursa üretici bayram eder" diyen Mustafa Ocak da şunları söyledi: “Bu yıl ki mahsulumüzden çok umutluyuz. Fındık ağaçları çiçek açtı ve gerçekten iyi fındık olacak gibi. Gücü olan kendisi bahçesini temizletiyor, olmayan ise dışarıdan yevmiye ile birini tutarak bahçe ve diğer temizliklerini yapıyor. Tabii, her yapılan masraf olduğu için bizler de fındık fiyatlarından beklentimiz yüksek oluyor. Arazimiz engebeli olduğu için toplama şartları bizleri çok zorluyor. Fiyat 20 TL olsun, bizler de rahat bir nefes alalım."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:43
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