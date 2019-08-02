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Üreticilere dağıtılan 30 bin lavanta fidesi çiçek açtı, hasat başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Tarsus ve Silifke’de 30 üreticiye dağıttığı 30 bin lavanta fidesi çiçek açtı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:26
Üreticilere dağıtılan 30 bin lavanta fidesi çiçek açtı, hasat başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Tarsus ve Silifke’de 30 üreticiye dağıttığı 30 bin lavanta fidesi çiçek açtı. Üreticiler, kozmetik ve parfüm sanayinin yanı sıra sağlık sektörü ve içeceklerde de kullanılan lavanta çiçeklerinin hasadına başladı.


Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, dünya pazarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan yoğun talebi göz önüne alarak Mersin’deki üreticilere dağıttığı 30 bin lavanta fidesi çiçek açtı ve hasat başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Pirömerli Mahallesi’ndeki 25 üreticiye 25 bin adet ve Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesi’ndeki 5 üreticiye 5 bin adet dağıtılan lavanta fideleri, üreticiye yeni bir gelir kaynağı oldu. İklim ve toprak özellikleri bakımından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine uygun olan Mersin’in kullanılmayan arazilerinin canlandırılmasını da amaçlayan proje meyvelerini vermeye başladı ve üreticiler, lavanta çiçeklerini hasat etmeye başladılar. Hasadı yapılan lavanta çiçekleri, kullanım şekillerine göre bazı işlemlere tabi tutularak satışa hazır hale getiriliyor.


Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, “Lavantalar, üreticilere kazanç sağlayarak gelir seviyelerinin artmasını sağlarken, Mersin’in mevcut tarımsal üretimini de zenginleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle üreticilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi” denildi.


Lavanta çiçeğinin kullanım alanlarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, lavanta çiçeğinden üretilen lavanta uçucu yağının en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanıldığı belirtildi. Bunun yanı sıra güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aroma terapide kullanılan lavanta çiçeğinin, romatizma ağrılarını dindirici etkisi bulunduğu, ayrıca sakinleştirici etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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