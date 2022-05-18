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Dünya Ürdün'den şok eden İran iddiası
Dünya

Ürdün'den şok eden İran iddiası

Ürdün güvenlik yetkilileri, Esed rejimi ile İranlı yetkililerin uyuşturucu kaçakçılığı konusunda işbirliği yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 09:51:00 -
Ürdün'den şok eden İran iddiası

Ürdün güvenlik yetkilileri, Esed rejimi güçlerini Suriye'den Ürdün'e uyuşturucu kaçırmaya çalışan organize suç çeteleriyle iş birliği yapmakla suçladı.

Middle East Eye'ın el-Ghad gazetesine dayandırdığı habere göre, Ürdün Sınır Güvenliği Müdürlüğü Yöneticisi Tuğgeneral Ahmed Haşim Halifat, "Suriye ordusuna bağlı güçler, uyuşturucu kaçakçıları ve organize çeteler ile iş birliği yapıyor." dedi.

Halifat'a göre uyuşturucu kaçakçıları ve organize çeteler, Esed rejimine bağlı birliklerin yanı sıra Suriye'nin güneyine konuşlanan Hizbullah ve İran'a bağlı Şii milislerce de destekleniyor.

Halifat, Suriye'den Ürdün'e gerçekleşen uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçilmesi konusunda Ürdün'ün kuzey ve doğu sınırlarına insansız silahlı hava araçlarını kullanmayı planladıklarını belirtti.

Öte yandan Halifat, organize çetelerin Ürdün'e uyuşturucu kaçırmak için kullandığı insansız hava araçlarının tespit edilmesi amaçlı radarların da bölgede kullanılacağına dikkat çekti.

Bölgede son dönemde kaçakçılık olaylarına paralel olarak yer yer çatışmalar da yaşanıyordu.

Kaynak: Mepa News

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