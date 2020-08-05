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Aktüel

Ürdün'de öğretmenler, sendikalarının kapatılması kararını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-08-05 06:06:31 -
Ürdün'de öğretmenler, sendikalarının kapatılması kararını protesto etti

AMMAN (AA) - Ürdün'de öğretmenler, sendikalarının kapatılması kararına tepki olarak ülkenin farklı kentlerinde gösteri düzenledi.

Kuzeydeki Aclun ve Ramsa kentlerinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Öğretmenler Sendikası'nın kapatılması ve Yönetim Kurulu üyelerinin gözaltına alınması kararından vazgeçilmesini istedi.

Güneydeki Kerak kentindeki gösteride ise öğretmenlerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Göstericilerin, kendilerini ayırmaya çalışan güvenlik güçlerine taş atarak karşılık vermesi üzerine 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kerak'ta yaşanan arbedenin ardından Ürdün İçişleri Bakanı Selame Hamade, görevlerini yerine getirdikleri sırada güvenlik güçlerine saldıranlara müsamaha gösterilmeyeceği açıklamasında bulundu.

Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, 25 Temmuz'da sendika çalışmalarının durdurulması, sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılması ve Yönetim Kurulu'ndan 13 üyenin bir hafta gözaltına alınması kararı almıştı.

- Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ürdün hükümeti, nisan ortalarında Kovid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.


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