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Ekonomi

Ürdün'de çarşambadan itibaren tüm sektörler iş başı yapacak

Ülkede son 24 saat içerisinde herhangi bir Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 22:37:20 -
Ürdün'de çarşambadan itibaren tüm sektörler iş başı yapacak

AMMAN (AA) - Ürdün'de son 24 saat içerisinde herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı, çarşambadan itibaren tüm ekonomik sektörlerin faaliyet göstermesine izin verileceği duyuruldu.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri düzenlediği basın toplantısında, tüm ekonomik sektörlerin çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçmesi kararı aldıklarını belirtti.

İşçilerin yüzde 75'inin Ürdünlü olması şartıyla tam üretim kapasitesiyle çalışmalarına izin verileceğini aktaran Hamuri, kurum sahiplerinden virüsün yayılmaması için azami dikkat göstermelerinin istendiğini ve buna uymayanlara para cezası verilmesi kararı alındığını ifade etti.

- Ülkede yeni vaka tespit edilmedi

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir de son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm ve yeni vaka tespit edilmediğini belirtti.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısının 461, iyileşenlerin sayısının ise 370 dolduğu kaydedildi.


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