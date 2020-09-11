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Dünya Ürdün'de askeri üste büyük patlama
Dünya

Ürdün'de askeri üste büyük patlama

Uluslararası haber ajansları tarafından verilen bilgiye göre, Ürdün'ün Zarka kentinde askeri üste büyük bir patlama olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 02:15:00 -

Üdün'ün Zarka kentinde askeri üste bulunan mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi.

Ürdünlü yetkililer konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Patlama sonrası ölen ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Patlama sonrası itfaiye ekipleri çıkan yangını müdahalede bulundu.

Askeri üssün topçu birliklerine ait olduğu belirtildi.

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