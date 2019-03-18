Ürdün Meclisi'nde Kudüs ve Mescid-i Aksa tartışması!

Ürdün basınında çıkan haberlere göre, Ürdün Parlamentosunda Mescid-i Aksa'daki son gelişmelere ilişkin yapılan acil oturumda milletvekili Muhammed Hedib, Ürdün'ün Filistin'deki kutsalları koruma görevine işaret ederek, ülkesinin kutsallar üzerindeki vesayetinin tükenmek ve Yüzyılın Anlaşması'nın da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Haberlerde, Hedib'in bu sözlerinin tartışmalara yol açtığı ve milletvekillerinin birbirlerine su şişeleri attığı kaydedilirken, oturuma bir süre ara verildiği belirtildi.

İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'nın geçici olarak kapatılması yönünde karar vermişti. Mahkeme ayrıca, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Rahmet Kapısı'na ilişkin davaya en geç 60 gün içerisinde cevap verilmesini istemişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.