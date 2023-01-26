Ürdün ile Mısır arasında yeni bir doğalgaz anlaşması! İki ülke arasında gaz rezervi konuları ele alındı

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla'nın Amman'a gerçekleştirdiği ziyarette Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Mısır ve Ürdün'ün enerji kaynaklarını çeşitlendirme konuları ele alınırken, iki ülke arasında yeni bir gaz anlaşmasının imzalandığı açıklandı.

Anlaşmanın Mısırlı petrol şirketlerinin Ürdün'de doğal gaz şebekesi projelerini hayata geçirme çalışmalarının devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmayla "Arap Doğal Gaz Hattı'ndan Akabe kentindeki sanayi bölgesine gaz temin edileceğine işaret edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Molla, ülkesinin doğal gazla ilgili edindiği tecrübeleri Ürdün'le paylaşmaya istekli olduğunu ifade etti.

Ürdün Enerji Bakanı Harabişe de ülkesindeki yatırımları cazip hale getirme çalışmaları kapsamında sanayi bölgesini doğal gazla buluşturma projelerinin önemine dikkati çekti.

Ürdün ve Mısır, Arap Doğal Gaz Hattı'nın ilk etabı olan Akabe ve El-Ariş kentleri arasındaki doğal gaz boru hattı ile birbirine bağlanıyor.