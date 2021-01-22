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Teknoloji Urduca ve Türkçe site
Teknoloji

Urduca ve Türkçe site

Pakistan’da Türkiye’yi dünya genelinde Urduca konuşan halklara tanıtacak “www.turkeyurdu.com” haber sitesinin resmi açılışı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:19:00 -
Urduca ve Türkçe site

Başkent İslamabad’da düzenlenen törene, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi, Senatör Talha Mahmud, Türk ve Pakistanlı işadamlarıyla çok sayıda davetli katıldı. Yurdakul, bugünün dünyasında imaj oluşturmanın önemli bir mesele olduğuna dikkat çekerek Pakistan’ın “doğru imajı” için çok sayıda Türk medya organının bulunduğunu söyledi. Yurdakul, Türkiye ile Pakistan halklarının kelimelere ve cümlelere gerek olmadan da anlaşabileceğini ifade ederek her iki ülkenin vatandaşlarının birbirlerinin dillerini bilmesinin daha iyi olacağını kaydetti.

“Diriliş Ertuğrul'' dizisi ateşledi

Afridi de Türk medyasının Müslüman gençler üzerindeki Batı medyası etkisini azalttığını dile getirerek bunun inanılmaz olduğunu ve Türk medyasının Müslüman kahramanlara yeni bir ruh aşıladığı değerlendirmesinde bulundu. Afridi buna örnek olarak “Yunus Emre Aşkın Yolculuğu” ve “Diriliş Ertuğrul” dizilerini gösterdi.

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