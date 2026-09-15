Uraloğlu: Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar anlık izlenebiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması'na ilişkin, "Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor" dedi.

Uraloğlu, Ekim 2020'de kamuoyuna tanıtılan Uçuş Rehberim'in iOS ve Android işletim sistemlerinde hizmet verdiğini, uygulamanın yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını dijital ortamda tek noktadan karşılamayı amaçladığını belirtti.

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre uygulama bugüne kadar 623 binden fazla indirildi. Bakan, yolcuların seyahatleri başlamadan uçuşlarına ilişkin bilgilere cep telefonlarından erişebildiğini, uygulamayla uçuş bilgilerinin yanı sıra havalimanındaki yolculuğu kolaylaştıran hizmetlerin de kullanıcıların erişimine sunulduğunu kaydetti. "Uçuş takip özelliği ve anlık bildirimlerle yolcularımız uçuşlarına ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor" diye konuştu.

52 havalimanında 'Kapıya Git' ile uçuş kapısına rota

Uraloğlu, 52 havalimanının kat planları baz alınarak hazırlanan interaktif haritalarla yolculara havalimanı içerisinde navigasyon imkânı sağlandığını belirterek, "52 havalimanımızın interaktif haritalarıyla yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Yolcularımız 'Kapıya Git' özelliğiyle uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebiliyor, bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabiliyor" şeklinde konuştu.

Uygulama, otopark kullanımını kolaylaştıran özellikler de sunuyor. Uraloğlu, "Havalimanına aracıyla gelen yolcularımız 'Aracım Nerede?' hizmetiyle araçlarının konumunu fotoğrafıyla birlikte kaydedebiliyor ve dönüşlerinde araçlarını bıraktıkları noktaya kolaylıkla ulaşabiliyor" dedi. Havalimanlarına ilişkin ulaşım bilgileri de uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.

DHMİ'nin işlettiği havalimanlarında aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi

Uraloğlu, kullanıcılara ücretsiz internet hizmeti de sunduklarını aktararak, "DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda uygulama kullanıcılarımıza aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkânı sağlıyoruz. Yolcularımız bu hizmetten havalimanlarımızın iç ve dış hatlar, gelen ve giden yolcu alanları ile kara ve hava tarafındaki bölümlerinde yararlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yolcuların 'Çek-Gönder' hizmeti aracılığıyla havalimanlarına ilişkin görüş ve önerilerini hızlı şekilde DHMİ'ye iletebildiğini, memnuniyet anketleri üzerinden de geri bildirimde bulunabildiğini söyledi.