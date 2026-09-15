O ilimizde ikinci gizemli yol keşfedildi! Motor kapalı, vites boş ama araç yokuş yukarı gidiyor

Erzurum’da arazi çalışmasına çıkan iki araştırmacı, Konaklı yakınlarında beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

Diğer yola çok benziyor

Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yakınlarında, Konaklı Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan yolun, kentteki Abdurrahman Gazi Gizemli Yolu'na benzerliği dikkat çekti.

Erzurum merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan yoldaki ilginç durum, emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ile araştırmacı-yazar Taner Özdemir'in saha çalışması sırasında fark edildi. İkilinin çalışma sırasında durdurduğu araç, motoru çalışmadığı ve vitesi boşa alındığı halde kendiliğinden hareket etmeye başladı.

Tekrar tekrar denediler

Durumu fark eden Solmaz ve Özdemir, araçla yolu farklı noktalarda tekrar tekrar denedi. Yapılan denemelerde araçların düz olduğu düşünülen bir noktadan yokuş yönüne doğru kendiliğinden ilerlediği ve yüksek hızlara ulaştığı görüldü.

Erzurum'da daha önce de Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi güzergahındaki yaklaşık 200 metrelik yol kesiminde benzer bir durum yaşanıyor. Araçların motoru kapalı ve vitesi boştayken yokuş yukarı ilerlediği etkisi veren yol, kentte merak edilen turistik noktalardan biri olarak biliniyor.

“Araba boştayken 60 kilometreye kadar hız yapabiliyor”

Emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz, "Erzurum ili sınırları içerisinde Konaklı Kayak Tesisleri'nin eteğinde, Konaklı köyünün de hemen mücavir yerindeyiz. Burada meslektaşım Taner Özdemir arkadaşımla arazi çalışması yaparken duran vasıtamızın birden hareket ettiğini görünce Erzurum'da doğal bir turistik önem de arz eden böylesi bir durumu keşfetmek gibi durumda kaldık. Ki araba hareket edince tekrar tekrar denedik ve gördük ki araba boştayken 60 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Bu Taner Özdemir arkadaşımızın tabii tarihçi ve araştırmacı olmasının ve dikkatli ve de rikkatli olmasının sonucudur derim. Erzurum'a hayırlı olsun çünkü turistik açıdan önemli bir yer. Artık bundan sonra Abdurrahman Gazi'nin civarındaki gizemli yola gidenler, orayı merak edenler burayı da merak edeceklerdir. Dileğimiz odur ki bir taraftan Konaklı Kayak Merkezi'ne gelirken diğer taraftan da böylesi bir gizemli yolun tadını çıkartmaları, onların da deneyimlemeleridir derim" diye konuştu.

Saha çalışması yapılırken fark edildi

Erzurum'un önemli bir gizemini daha ortaya çıkardıklarını belirten araştırmacı-yazar Taner Özdemir, "Konaklı'da kıymetli hocam Gürsoy hocamla birlikte saha çalışması yaparken hemen Konaklı'ya girişteki bu gizemli yolu fark ettik. Aracımızı bıraktığımız zaman, boşa aldığımız zaman aracımız kendiliğinden hareket etti ve belli bir kilometreye kadar da hızı çıktı. Bunu daha sonra dron ile de deneyimledik. Ve bu gizemli yolu hocamın da ifade ettiği gibi Abdurrahman Gazi'deki yola alternatif bir yol olarak ortaya çıkardık. İnşallah Erzurum turizmi açısından önemli bir şeye öncü olmuşuzdur. Böyle gizemli yolları merak edenleri Konaklı'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.