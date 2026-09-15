UEFA finallerinin oynanacağı stadyumlar belli oldu
UEFA, gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumları duyurdu.
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UEFA, gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumları duyurdu.
UEFA Yürütme Kurulu, bugün Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı. Toplantının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapılacak şehir ve stadyumlar duyurdu. Finallerin ev sahipleri aşağıdaki gibi belirlendi:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2028: Allianz Arena, Münih 2029: Camp Nou, Barselona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2028: Parc Olimpiyat Lyonnais, Lyon-Decines 2029: Galler Ulusal Stadyumu, Cardiff
UEFA Avrupa Ligi 2028: Ulusal Arena, Bükreş 2029: Sırbistan Ulusal Stadyumu, Belgrad
UEFA Konferans Ligi 2028: Juventus Stadyumu, Torino 2029: Puskas Arena, Budapeşte
UEFA Süper Kupası 2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam 2028: Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi 2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre UEFA Yürütme Kurulu'nun bir sonraki toplantısı, UEFA EURO 2028 elemelerinin aynı şehirde yapılacak kura çekiminden bir gün sonra, 7 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde gerçekleştirilecek.
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