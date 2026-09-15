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Galatasaray'ın gündemine oturacak gelişme: Singo belirsizliği artık...

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Galatasaray'ın gündemine oturacak gelişme: Singo belirsizliği artık...

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın başına yeniden geçen Hervé Renard, Wilfried Singo için Galatasaray'ı aradı... ancak aldığı cevap sonrasında şok yaşadı.

#1
Foto - Galatasaray'ın gündemine oturacak gelişme: Singo belirsizliği artık...

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak...sezon başından bu yana az süre bulabilen Singo'nun Fildişi Milli Takım formasıyla Gana karşısında sahada olması zor.

#2
Foto - Galatasaray'ın gündemine oturacak gelişme: Singo belirsizliği artık...

Hem sağ bekte hem de stoperde görev yapabilen Galatasaratlı oyuncunun eksikliği, 10 günde 3 yoğun maça çıkacak Fildişi'nin yeni hocası Herve Renard'ın savunma planlarını ciddi şekilde zora soktu. Fildişi, 24 Eylül’de Gana, 29 Eylül’de Somali ve 3 Ekim’de Kamerun ile karşı karşıya gelecek. Fransız teknik adam, Çarşamba günü açıklayacağı kadro öncesinde Singo ile beraber üç kilit oyuncusunun sağlık durumuyla yakından ilgilenmek zorunda kaldı. Ancak Galatasaray'dan gelen bilgiler hiç hoş değil.

#3
Foto - Galatasaray'ın gündemine oturacak gelişme: Singo belirsizliği artık...

Bu arada bu sezon sadece 41 dakika süre bulabilen ve sakatlıkları nedeniyle Okan Buruk'un hiç faydalanamadığı Singo'nun Ocak Transfer Döneminde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

#4
Foto - Galatasaray'ın gündemine oturacak gelişme: Singo belirsizliği artık...

2025-26 sezonunun yaz transfer döneminde Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Wilfried Singo, gösterdiği performans ve sakatlıkları yüzünden tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI Wilfried Singo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1557 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek oyuncusu, 2 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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