Galatasaray'ın gündemine oturacak gelişme: Singo belirsizliği artık...

Hem sağ bekte hem de stoperde görev yapabilen Galatasaratlı oyuncunun eksikliği, 10 günde 3 yoğun maça çıkacak Fildişi'nin yeni hocası Herve Renard'ın savunma planlarını ciddi şekilde zora soktu. Fildişi, 24 Eylül’de Gana, 29 Eylül’de Somali ve 3 Ekim’de Kamerun ile karşı karşıya gelecek. Fransız teknik adam, Çarşamba günü açıklayacağı kadro öncesinde Singo ile beraber üç kilit oyuncusunun sağlık durumuyla yakından ilgilenmek zorunda kaldı. Ancak Galatasaray'dan gelen bilgiler hiç hoş değil.