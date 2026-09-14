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Gündem Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: “Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir”
Gündem

Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: “Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir”

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Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: "Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’nun nikahında uzun bir konuşma yaparak siyasi mesajlar veren Bülent Arınç’a sert sözlerle yüklendi. Saral, Arınç’ın genç çiftin mutlu gününü siyasi hesaplaşmaya çevirdiğini belirterek, “Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Revza Öğüt’ün nikah töreninde Bülent Arınç’ın yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende yaklaşık 13 dakika konuşan eski TBMM Başkanı Arınç, gündemdeki siyasi tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu ile Gökçek'i karşılaştırdı

Arınç, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ahmet Davutoğlu’na destek verirken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e de isim vermeden göndermede bulundu.

Davutoğlu’nun savcılığın daveti üzerine ifade vermeye gittiğini hatırlatan Arınç, bir gün önce ifade veren başka bir siyasetçinin tavrını eleştirerek, “Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Arınç, iki isim arasında büyük fark bulunduğunu belirterek Davutoğlu’nun yanında olduklarını söyledi.

Beştepe’den sert tepki

Arınç’ın nikah törenindeki sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan sert tepki geldi.

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arınç’ın kalabalık bir nikah törenini siyasi hesaplaşma için kullandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir nikah törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla.”

Saral ayrıca Arınç’ın bir Cumhuriyet savcısına yönelik ifadelerini de eleştirdi.

“Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir”

Oktay Saral, açıklamasının sonunda Arınç’a doğrudan seslenerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sayın Arınç; nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir.”

Saral, devlet adamlığının her fırsatta konuşmak anlamına gelmediğini belirterek, “Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

resat

siyaset sahnesinden, taça atılan şahıs,dinlenmeme şansı olmayan ,mikrofonu yakalamış, fırsata çevirmiş, meclisin bir yerinde ,siyasi karoke odaları açılmalıdır,,,
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