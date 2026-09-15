Bir belediyeye daha soruşturma: Çok sayıda kişi adliyeye sevk edildi
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İzmir’in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında çok sayıda kişi adliyeye sevk edildi.
İzmir’in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.