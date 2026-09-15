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Siyaset Mansur Yavaş istifa edebilir!
Siyaset

Mansur Yavaş istifa edebilir!

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Mansur Yavaş istifa edebilir!

CHP ile Yeni Parti arasında net bir tercihte bulunmayarak denge siyaseti izleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açısından kritik döneme girildi. CHP yönetiminin Yavaş’a yönelik “aidiyet” vurgusunu sürdürdüğü belirtilirken, Yavaş’ın eylül sonunda gerçekleştirilecek belediye başkanları toplantısından önce tutumunu netleştirmesinin beklendiği ifade edildi.

CHP ile Yeni Parti arasında net bir tercihte bulunmayarak denge siyaseti izleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açısından kritik döneme girildi. CHP yönetiminin Yavaş’a yönelik “aidiyet” vurgusunu sürdürdüğü belirtilirken, Yavaş’ın eylül sonunda gerçekleştirilecek belediye başkanları toplantısından önce tutumunu netleştirmesinin beklendiği ifade edildi.

Yavaş’ın “Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır” sözlerinin ardından CHP yönetiminin, iki taraf arasında sürdürülen tarafsız tutumun uzun vadede devam ettirilemeyeceği görüşünde olduğu kaydedildi.

Bazı CHP’liler Yavaş’ın tercih yapması gerektiğini savunurken, parti içinde “aidiyet” ısrarının doğru olmadığını düşünenler de bulunuyor. Yavaş’ın Ankara’da yüzde 60’a yakın oy almasının yalnızca CHP seçmeninin desteğiyle açıklanamayacağını belirten kurmaylar, “O oy sadece CHP’nin oyu değildi. Bağımsız kalmayı tercih etse bile eleştirmemek gerekir” görüşünü dile getiriyor.

25-27 Eylül’deki CHP kampının ardından belediye başkanları toplantısı yapılacak. Baskının sürmesi hâlinde Yavaş’ın toplantı öncesinde CHP’den istifa ederek bağımsız kalma seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

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