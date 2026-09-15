Kramponlarını astı! Ceyhun Gülselam’dan duygusal veda

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Ceyhun Gülselam, uzun yıllar süren profesyonel kariyerine nokta koydu.

Kariyerine Bayern Münih’te başladı

Bayern Münih altyapısında yetişip; Türkiye kariyerine Trabzonspor'da başladıktan sonra sırasıyla Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor, Osmanlıspor, Alanyaspor ve son 5 sezonda Altay'da görev yapan Ceyhun Gülselam, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyunculuk kariyerini sonlandırdığını dile getirdi.

Altay formasını tüm profesyonel liglerde terleten tecrübeli ön libero; 6 kez A Milli Takım'da görev yaparken, kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga deneyimleri yaşadı. Süper Lig'de 275 müsabakada 14 gol atan Ceyhun, 1'inci Lig'de 62 maçta 3, 2'nci Lig'de 10 müsabakada 2, 3'üncü Lig'de 22 karşılaşmada 1, kupada ise 46 maçta 5 gol kaydetti. Ceyhun; Trabzonspor'la Türkiye Kupası ve Süper Kupa, Galatasaray'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

“Kazandım, kaybettim, sevindim, üzüldüm”

Veda mesajına, ‘Bir futbolcunun hayatı boyunca birçok forma değişiyor’ sözleriyle başlayan Ceyhun Gülselam, "Şehirler, statlar, takım arkadaşları, teknik direktörler, tribünler değişiyor. Ama insanın geriye bıraktığı şey yalnızca oynadığı maçlar olmuyor. Çocukken başlayan ve hayatımın büyük bölümüne eşlik eden futbol yolculuğumun bugün sonuna geldim. Kazandım, kaybettim, sevindim, üzüldüm. Bazen çok güzel günlerden, bazen de insanı büyüten zor zamanlardan geçtim. Ama bütün bu yolculuk boyunca benim için değişmeyen bir şey vardı. Taşıdığım formaya, birlikte mücadele ettiğim insanlara ve yaptığım işe duyduğum sevgi ve saygı" dedi.

“Kramponlarımı, güzel hatıralarla olduğu yerde bırakma zamanı”

Futbolun kendisine sadece bir meslek vermediğini söyleyen Ceyhun, "Bana dostluklar, hatıralar, şehirler, ülkeler ve hayatım boyunca yanımda taşıyacağım insanlar bıraktı. Ben futbolun bana verdiği her şeyi büyük bir şükürle yanıma alıyorum. Eğer bu uzun yolculukta birilerinin hayatında güzel bir iz bırakabildiysem, benim için en büyük başarı da budur. Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına, tribünlerde sesini duyduğum taraftarlara, tüm camialara ve yolumun kesiştiği herkese tüm kalbimle teşekkür ederim. Ve en büyük teşekkür, bütün bu yıllar boyunca yanımda yürüyen aileme… Şimdi çocukluğumdan beri giydiğim kramponlarımı, güzel hatıralarla olduğu yerde bırakma zamanı" diye konuştu.