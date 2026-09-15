İmam Hatip talebesi öyle bir dua etti ki... Başkan Erdoğan elini sıktı
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"2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni”nde dua eden İmam Hatipli Harun Yılmaz'ın yaptığı dua Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğenisini topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde “2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni”ne katıldı.
Erdoğan öğrencilere, “Üstün başarılar diliyorum, sizlerde bu kabiliyeti görüyorum.” dedi.
Programda, “İlk Ders” ve “PISA” konulu videoları gösterildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk bayrağının olduğu bir tablo takdim edildi.
Kurdele kesim töreni sırasında dua, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Harun Yılmaz tarafından okundu. Yılmaz’ın duasını beğenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elini sıkarak öğrenciyi tebrik etti. Büyük beğeni toplayan o anlar kameraya yansıdı.
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