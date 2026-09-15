  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyal medyadaki şov parmaklıklar arkasında bitti! Vanlı Kara Haydar’ın ardından sosyetik eşi de tutuklandı! Önce Katar sonra Suudi Arabistan! Türkiye'den peş peşe hamle Fenerbahçe Antep'te takıldı CHP’li Adalar Belediyesi’nde bir istifa daha! Valilik seçim tarihini açıkladı Hakan Fidan Şam’daki değişimi anlattı: Suriye’nin yanında olmayı sürdüreceğiz Bu ücreti ödemeyene trafiğe çıkmak yasak! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti Trump sosyal medyadan duyurdu: Rusya ve Ukrayna anlaştı! Enerji tesisleri vurulmayacak CHP’de rakip belli oldu! Kılıçdaroğlu’na açık açık "Çok yıprandınız, çekilin" dedi! Sokak röportajında teyzenin “Açız” çıkışı gündem oldu: Zıkkımın kökünü yiyin
Gündem İmam Hatip talebesi öyle bir dua etti ki... Başkan Erdoğan elini sıktı
Gündem

İmam Hatip talebesi öyle bir dua etti ki... Başkan Erdoğan elini sıktı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

"2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni”nde dua eden İmam Hatipli Harun Yılmaz'ın yaptığı dua Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğenisini topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde “2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni”ne katıldı.

Erdoğan öğrencilere, “Üstün başarılar diliyorum, sizlerde bu kabiliyeti görüyorum.” dedi.

Programda, “İlk Ders” ve “PISA” konulu videoları gösterildi.

 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk bayrağının olduğu bir tablo takdim edildi.

Kurdele kesim töreni sırasında dua, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Harun Yılmaz tarafından okundu. Yılmaz’ın duasını beğenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elini sıkarak öğrenciyi tebrik etti. Büyük beğeni toplayan o anlar kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik kabul!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik kabul!

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik kabul!

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da tarihi mesajlar! "Yarın Türkiye’nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz"
Başkan Erdoğan’dan Samsun’da tarihi mesajlar! "Yarın Türkiye’nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz"

Gündem

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da tarihi mesajlar! "Yarın Türkiye’nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz"

Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları İsrail’in planlarını bozdu!
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları İsrail’in planlarını bozdu!

Dünya

Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları İsrail’in planlarını bozdu!

Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret
Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret

Spor

Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Esas dua milletin duası

Onu da sandıkta duyar artık.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23