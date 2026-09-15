Özgür siyasi ahlâktan yoksun

Buğra Kardan İstanbul

Birinci forveti Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olması, sahte diplomadan yargılanması, ‘Ahmak’ davasından hem hapis cezası hem siyasi yasak alma ihtimalinin güçlenmesiyle ne yapacağını şaşıran YP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir şok da ikinci forveti ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alındığını unutan, kendisini hâlen teknik direktör sanan Özel’in siyasi ahlâkı yok sayarak, “Benim onayımla Külliye’ye gitti” sözünü sarf etmesi Yavaş’ı fena kızdırdı.

SİYASİ AHLAKTAN YOKSUN

Bu söze sitem eden Yavaş’ın rahatsızlığını açık açık dile getirdiği, Özel’e konumunu hatırlattığı öğrenildi. Yavaş’ın rozetini taşımaya devam ettiği CHP’den ise tepki gecikmedi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine yakın gazeteci Barış Yarkadaş, Özel’in, Yavaş kendi kontrolündeymiş hava oluşturmaya çalışarak, siyasi ahlâka yakışmayan bir tavır içine girdiğini ifade etti. Mansur Yavaş’ın gemileri yakmasından ve Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçmesinden çekinen Özel’i forvetsiz kalma korkusu sardı. Yavaş’ın Özel’e sinirlenip serzenişte bulunmasıyla kamuoyunda, “Stepne aday formülü de çöktü” görüşü hakim oldu.

BİR ELİ YP’DE BİR ELİ CHP’DE

Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “Özel’den garip bir cümle daha geldi. Partisine mensup olmayan Yavaş için ‘Benim onayımla Külliye’ye gitti’ diyecek kadar ileri gitti. Yavaş da haklı olarak öfkelendi. Çünkü bu bir hakaretti, siyasi nezakete de ahlâka da sığmayan bir durumdu. Bir kere Yavaş’ın Cumhurbaşkanı’ndan randevu alması çok doğaldır. Özel’den izin almasına da gerek yoktur. Özel’in Yavaş’ın Külliye’ye çıkacağından haberi olduğu kanısında değilim. Özel artık teknik direktör olmadığını, penaltıyı kullanacak forveti tayin edecek noktada bulunmadığını bilmelidir. Yavaş’ın YP’li olmadığı, CHP’de siyaset yaptığı açıktır. Özel, hâlen pozisyonunu anlamıyor. Nerede olduğunu aklından çıkarıyor. Kendisine hâlen üstünlük tanıyor. ‘Benim onayımla’ ne demek! Yavaş şu an resmen CHP’li. O, ne zaman senin partine geçer o zaman hak iddia edersin. Özel’in böyle bir çıkmazı var. Bir eli CHP’de, bir eli YP’de. Bir karar vermesi gerek. YP Genel Başkanı olduğunu anlaması, CHP’den elini çekmesi gerek. İstifa edip yeni bir yapılanmaya gitti. O nedenle Özel’in hâlen CHP’yi idare etmeye çalışması yakışıksızdır.

YAVAŞ’A SAYGISIZLIK ETTİ

“Özel’inki hem Yavaş’a hem Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır. Bu makam, hepimize aittir. Bu makamda bulunan birini ziyaret etmek için kimseden izin almaya gerek yoktur. Cumhurbaşkanı, 86 milyonu temsil etmektedir. Cumhurbaşkanına saygısızlık etmek kimsenin haddine değildir. Ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi olağandır. Buradan Yavaş’ın CHP ve YP’den umudunu kestiği çıkarılabilir. Özgür Özel’e geçmiş olsun. Anlaşılan o ki bir forveti daha elinden kaçırdı.”