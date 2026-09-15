Talihin böylesine pes: Bahçede kullandıkları su bakın ne çıktı!

Analiz sonuçları, okyanusa yakınlığa rağmen dış etkenlerden korunan kaynağın son derece saf ve sıra dışı bir mineral yapısına sahip olduğunu ortaya koydu. Çift, yaşadıkları şaşkınlığı ve süreci şu sözlerle özetledi: "Suyu yıllarca sadece bahçemizi sulamak ve günlük işlerimizi halletmek için kullandık. Tahlil sonuçları geldiğinde, musluğumuzdan akan bu doğal mirasın aslında eşsiz bir mineral kaynağı olduğunu gördük ve gözlerimize inanamadık."