Talihin böylesine pes: Bahçede kullandıkları su bakın ne çıktı!
Avusturya'da sörf yapmak için aldıkları araziden çok nadir bulunan dünyanın en kaliteli sularından biri çıktı. Uluslararası yarışmada tam puan alan su, lüks restoranlarda yok satıyor.
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Avusturya'da sörf yapmak için aldıkları araziden çok nadir bulunan dünyanın en kaliteli sularından biri çıktı. Uluslararası yarışmada tam puan alan su, lüks restoranlarda yok satıyor.
vustralya medyasında yer alan haberlere göre, Güney Avustralya'nın Yorke Yarımadası'nda 2008 yılında sörf yapmak amacıyla bir arazi satın alan Damien Smith ve Gretchen Scinta çiftinin hayatı, tesadüfi bir keşifle tamamen değişti. Okyanusa oldukça yakın konumdaki arazilerinde tatlı su kerevitlerini fark eden çift, yeraltı akiferinden çektikleri suyu incelemeye karar verdi. Yıllarca sadece sebze yetiştirmek ve günlük ev işlerini halletmek için kullandıkları suyun berraklığına hayran kalan ikili, numuneleri laboratuvara gönderdi.
Analiz sonuçları, okyanusa yakınlığa rağmen dış etkenlerden korunan kaynağın son derece saf ve sıra dışı bir mineral yapısına sahip olduğunu ortaya koydu. Çift, yaşadıkları şaşkınlığı ve süreci şu sözlerle özetledi: "Suyu yıllarca sadece bahçemizi sulamak ve günlük işlerimizi halletmek için kullandık. Tahlil sonuçları geldiğinde, musluğumuzdan akan bu doğal mirasın aslında eşsiz bir mineral kaynağı olduğunu gördük ve gözlerimize inanamadık."
"ULUSLARARASI YARIŞMADA 100 TAM PUAN"
Geçmişteki şarap sektörü deneyimlerinden faydalanan girişimci çift, bu tesadüfi keşfi ticari bir girişime dönüştürerek Carribie Mineral Water markasını kurdu. Kanada'da düzenlenen saygın bir uluslararası su tadım yarışmasına katılan marka, kalitesini küresel ölçekte tescilledi. Yarışmada gazsız suyuyla 100 üzerinden 100 tam puan alan girişim, gazlı versiyonuyla da 99 puan elde ederek büyük bir başarıya imza attı.
LÜKS RESTORANLARDA ŞİŞESİ 230 LİRADAN SATILIYOR Kaynağından gıda standartlarına uygun özel borular vasıtasıyla çekilerek Adelaide yakınlarındaki tesislerde şişelenen su, günümüzde bölgenin seçkin restoranlarında müşterilerin beğenisine sunuluyor. Yıllarca ev işlerinde kullandıkları su kaynağını uluslararası bir markaya dönüştüren çiftin ürünleri, lüks mekanlarda şişesi 10 Avustralya Dolarından (Yaklaşık 230 TL) servis ediliyor. Sörf tutkusuyla başlayan hikaye, çifti tesadüfi keşifleri sayesinde büyük bir ticari başarının sahibi yaptı.
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