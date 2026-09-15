Başsavcılık, Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor... 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki bazı sahneler de mercek altına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dizinin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin ölümle tehdit edilmesini de soruşturma kapsamında inceliyor. Söz konusu bölümün yayımlanmasından 3 gün sonra Kozinoğlu, kaldığı Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmişti. Kozinoğlu’nun ölümünün ardından yayımlanan bölümde ise “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürüldüğü ve olayın kalp krizi olarak aktarıldığı görülüyor.

KÜTAHYALI İFADE VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Rasim Ozan Kütahyalı, Silivri Cezaevi’nde Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kütahyalı şu ifadeleri kullandı: Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor. Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim. Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım.

BAŞSAVCILIKTAN YALANLAMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Başsavcılık, Kütahyalı’nın adliyeye ziyaret amacıyla geldiğini ve hakkında herhangi bir ifade alma işlemi