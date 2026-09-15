Litvanya hava sahasını taciz eden İHA düşürüldü

Litvanya'nın başkent Vilnius ve çevresinde gece saatlerinde İHA alarmı verildi. Bölge sakinlerinin telefonlarına gönderilen uyarıda sivillere "güvenli bir yer bulmaları" ve "tehlikenin geçtiğine dair bildirim beklemeleri" söylendi.

"NATO VE LİTVANYA HAVA SAHASINI SAVUNACAKTIR"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Litvanya hava sahasına bir İHA girdiğini, aracın NATO savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Nauseda, "Müttefik personele hızlı müdahalelerinden dolayı teşekkür ederim. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını artırmasıyla birlikte bu tür bir hazırlık, bölgemiz için hayati önem taşıyor. NATO müttefiklerimizle birlikte Litvanya, hava sahasını savunacaktır" ifadelerini kullandı.

İHA'NIN HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Litvanya Savunma Bakanlığı da Litvanya Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO Hava Savunma Misyonu'nda görev yapan İtalyan pilotların insansız hava aracı saldırısına "hızlı ve sorumlu bir yanıt verdiğini" belirtti. Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, insansız hava aracının kökeninin henüz belirlenemediğini aktardı.

Litvanya, güney ve doğu sınırının büyük bir bölümünü Rusya'nın önemli bir müttefiki olan Belarus ile paylaşıyor.