Medine'de uranyum keşfedildi!

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Medine'de uranyum yoğunluğu içeren 110 milyon ton ham madde keşfettiğini söyledi.

Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı'nda konuşan Prens Abdülaziz, krallığın çeşitli enerji ve maden kaynaklarına yatırım yapmak için çalıştığını belirtti.

Keşif, krallığın madencilik sektörünü geliştirme ve uzun vadeli sivil nükleer enerji hedeflerini destekleme çabalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bakana göre tespit edilen mineralize malzeme, nadir toprak elementlerinin yanı sıra uranyum yoğunlukları da içeriyor ve halen geliştirilmekte olan küresel ölçekteki en önemli maden kaynakları keşifleri arasında yer alıyor.

Keşif, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 kapsamında madencilik sektörünü genişleterek ve yerli bir sivil nükleer enerji programı oluşturarak ekonomisini çeşitlendirme planlarını hızlandırdığı bir dönemde geldi.

Krallık, artan elektrik talebini karşılamak, elektrik üretiminde yurt içinde petrol kullanımını azaltmak, net sıfır hedeflerini desteklemek ve yeni bir endüstriyel değer zinciri oluşturmak amacıyla nükleer enerji geliştirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda ABD ile de iş birliği yapılıyor.

Yetkililer, ticari üretimin uygulanabilir olduğunun ortaya çıkması halinde uranyum içeren yatakların yerli bir nükleer yakıt kaynağı sağlayabileceğini ve ithal ham maddelere bağımlılığı azaltabileceğini söyledi. Açıklama, Krallık genelinde uranyum, nadir toprak elementleri, lityum ve ileri teknolojiler ile küresel enerji dönüşümü için gerekli diğer kritik mineraller dahil stratejik maden kaynaklarını belirlemek amacıyla yıllardır sürdürülen jeolojik araştırmaların ardından geldi.

Kaynak: Mepa News