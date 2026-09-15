Proje Akın Gürlek'in: Faili meçhullere teknoloji darbesi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve başlamasının ardından nisan ayında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır aydınlatılamayan cinayet dosyalarını yeniden mercek altına aldı. Birimin çalışmaları kapsamında beş ayda 46 dosyanın çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Ekipler, eski dosyalardaki delilleri günümüz teknolojileriyle yeniden değerlendiriyor. DNA ve biyolojik bulguların yanı sıra HTS, baz ve PTS kayıtları, dijital izler ve saha araştırmaları inceleniyor. İzmaritteki tükürükten tırnak altındaki biyolojik örneklere, araçtan kopan boya parçalarından kırık farlara kadar daha önce gözden kaçan ayrıntılar yeniden analiz edilerek cinayetlerin aydınlatılmasında kullanılıyor.

- 15 yıl sonra cinayet çözüldü: Muş’ta 2011’de öldürülen Felemez Kulaç’ın dosyası HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla aydınlatıldı. Kan davası bağlantılı cinayette 11 şüpheli gözaltına alındı.

- Katilleri tırnaklar ele verdi: Antalya’da 2011 ve 2012’de işlenen üç cinayet, tırnaktaki DNA sayesinde çözüldü. İki kişi tutuklandı.

- Altı far parçası şüpheli aracı buldu: Bursa’da 7 yaşındaki Medine Kesmeni’nin ölümüyle ilgili altı far parçası incelendi. PTS ve baz kayıtlarıyla



araca ulaşıldı, bir kişi tutuklandı.

- Sigara izmariti katili ele verdi: Diyarbakır’da 2016’da öldürülen Mehmet Emin Karaalp’in dosyasında olay yerindeki 4 sigara izmaritinden DNA elde edildi. 8 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı.

- 144 kayıp kadın dosyası tarandı: Diyarbakır’da 2013’te kaybolan Dilek Kalkan’ın kemikleri DNA ile teşhis edildi. Eski HTS ve baz kayıtları incelendi, 7 şüpheli için yakalama kararı çıktı.

- 36 kurumdan dijital iz sürüldü: Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel için telefon, banka, sosyal medya ve konum kayıtları incelendi. Şüphelilerin telefonlarını aynı anda kapatması ve çelişkili ifadeler önemli delil oldu. Cinayet suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

TÜRKİYE GAZETESİ